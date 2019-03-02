هزيمة انتر ميلان أمام كاليارى تستحوذ على عناوين الصحف الإيطالية

تركز اهتمام الصحف الإيطالية الصادرة اليوم السبت على هزيمة انتر ميلان 1-2 أمام كاليارى مساء أمس في

الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليصبح الفريق مهددا بالخروج من قائمة الفرق الأربع الأولى المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وخرجت صحيفة (كوريري ديللو سبورت) بعنوان: "كالياري الرائع وأول خسارة بعد عصر إيكاردي، النيراتزوري ينهار ويخسر 2-1 ويواجه خطر فقدان المركز الثالث..هدف لوتارو لا يكفي: بافوليتي الرائع هو الحاسم بعد هدف بيريسيتش بالخطأ في مرماه".

وأضافت عن لقاء ديربي روما ولاتسيو:" سحر العاصمة: الليلة ديربي استحقاق دوري الأبطال، وصورة لاتسيو وروما، دعها تكون ليلة رائعة للكالتشيو..هناك جرس إنذار حول إيموبيلي، وفي المقابل عاد مانولاس بينما يحاول دي روسي".

وعلقت صحيفة (توتو سبورت) على هزيمة إنتر قائلة: "لوتارو غير كاف، وبافوليتي يحسم فوز كالياري على إنتر ميلان.. النيراتزوري يتخبط وميلان يمكنه أن يتفوق عليه في جدول الترتيب".

وأضافت عن الوضع في يوفنتوس:" أليجري مدرب اليوفى..قاعدة شاذة، مدرب البيانكونيري يدخل بشكل لا يصدق في سباق مع كونتي لخلافة سباليتي في انتر+، انتر عليه الانتظار حتى أبريل، عندما يواجه أليجري رئيس يوفنتوس ويقرران ما إذا كانا سيمددان العقد أو سيبدأ المدرب مغامرة جديدة".

وأخيرا قالت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت): "متقطع، سيناريو الكابوس: ميلان يتخطى وروما بإمكانه أن يعادل الإنتر..دوري أبطال أوروبا في خطر بعد الهزيمة من كالياري 2-1".

وأضافت: "أداء قبيح من النيراتزوري يضعه في أزمة.. وهدف لوتارو غير كاف وأنهى المباراة في وجود رانوكيا كمهاجم صريح.. وإذا فاز المنافسون فسباليتي سيتراجع للمركز الخامس".

وعن ديربى العاصمة قالت: "مدرب روما دي فرانشيسكو، يا لها من فرصة، كوريا أمام زانيولو، إنه ديربي المواهب، الصراع في الديربي بين روما ولاتسيو على المركز الرابع".

