حرائق غابات تستعر في استراليا

يكافح مئات من رجال الإطفاء حرائق غابات في استراليا اليوم السبت؛ مما اضطر سكان لمغادرة منازلهم.



وأدى البرق لاشتعال مئة حريق على الأقل في ولاية فيكتوريا، وقال مسئولون إنهم وجهوا تحذيرات عاجلة بعد أن التحم حريقان ليشكلا حريقا هائلا في متنزه بونيب العام على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب شرقي ملبورن.



وقال اندرو كريسب، مفوض إدارة الطوارئ في فيكتوريا، إن الحريق لم يلتهم أي ممتلكات وإن الولاية ستعلن حظرا كاملا على إشعال نيران اعتبارا من غدا الأحد وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة.