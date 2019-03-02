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السبت 02/مارس/2019 - 12:51 م

حبس طبيب 6 أشهر لحيازته مواد مخدرة بشارع جامعة الدول

حبس طبيب 6 أشهر لحيازته
dostor.org/2537099

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة طبيب 6 أشهر، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بشارع جامعة الدولة العربية بقصد التعاطى.

وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء تفتيش حملة مرورية للسيارات بشارع جامعة الدول العربية، شاهدت القوة المتهم "محمد.ز" 34 سنة طبيبـ، أثناء قيادته السيارة، وباستيقافه وسؤاله عن التراخيص اللازمة، لاحظت القوة وجود شريط دوائى لعقار الترامادول المخدر بجواره، فقامت قوة الحملة بالتقاط الشريط وضبطه، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كمية من المواد المخدرة.

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