الفتى الذهبى.. رحلة الأمريكان لاصطياد "حمزة بن لادن"

◄ "أفغانستان - باكستان - ايران - سوريا - قطر" دول مرجحة لاختبائه.. ومخاوف من تنفيذ القاعدة لعمليات إرهابية جديدة



◄ سر توقيت إعلان البحث عن حمزة.. وأسباب انخفاض مكافأة الإبلاغ عنه



تناولت عدة تقارير عالمية سيناريوهات رحلة البحث واصطياد حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، وذلك بعد تجريد السعودية الجنسية عنه بعد أن رصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها مليون دولار لاعتقاله وسط مخاوف من مؤامرة جديدة لتنظيم القاعدة ضد الغرب.



وقد أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أنها ألغت جنسيته عبر مرسوم ملكي صدر في نوفمبر الماضي، لكن من غير المعروف لماذا تم الإعلان عنها بعد رصد واشنطن للمكافأة.



◄لماذا الآن

وترى وكالات الاستخبارات الأمريكية أن حمزة بن لادن يخطط لهجمات إرهابية وعمليات أخرى خاصة وأن "داعش" الأكثر تطرفًا يخسر آخر قطعة أرض في سوريا.



وبحسب ما ورد أصبح ابن زعيم تنظيم القاعدة الراحل، الذي قتل في غارة عسكرية أمريكية في باكستان في عام 2011 شخصية بارزة بشكل متزايد في شبكة الإرهاب، وقد أصدر حمزة، الذي يعتقد أنه في الثلاثين من عمره، رسائل صوتية ومرئية تدعو لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.



◄أماكن مرجح اختباء حمزة بها

وبحسب صحيفة الديلي تلجراف البريطانية، فإن موقع حمزة بن لادن كان موضع تكهنات لسنوات وهو الآن الزعيم الرئيسي للقاعدة، وكانت هناك تقارير عن أنه يعيش في باكستان أوأفغانستان أوسوريا أوإيران أوقطر.



لكن مكان وجود حمزة بن لادن كان موضع خلاف، ويعتقد أنه أمضى سنوات مع والدته خيرية صابر، واحدة من زوجات بن لادن الثلاثة، في إيران، على الرغم من كره القاعدة الشديد لفرع الإسلام الشيعي الذي يسيطر على البلاد، ويقول المراقبون إن النظام الديني في طهران وضعه تحت الإقامة الجبرية كوسيلة للحفاظ على الضغط على المملكة العربية السعودية المنافسة وكذلك على تنظيم القاعدة، الأمر الذي ثني المتشددين السنة عن مهاجمة إيران.



وقال أحد أخوة حمزة بن لادن غير الأشقاء لصحيفة الجارديان، إن مكان وجود حمزة غير معروف لكنه ربما يكون في أفغانستان.



ويُعتقد أن حمزة بن لادن يوجد بالقرب من الحدود الأفغانية الباكستانية اعتبارًا من فبراير 2019، ويقال إنه يعمل نائبًا لأيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مايكل ايفانوف مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن الدبلوماسي قوله "نعتقد أنه على الأرجح في الحدود الأفغانية الباكستانية وسيعبر الحدود إلى إيران، لكنه قد يكون في أي مكان في جنوب آسيا مثلا".



وفي 15 فبراير 2019، حذر أليكس يونجر رئيس وكالة المخابرات البريطانية، أن القاعدة في إعادة تنظيم وتشكيل ومن هنا بدأت الخارجية الأمريكية، في التجهيز لرصد مكافأة لاصطياد حمزة، وتعمل الحكومة الأمريكية على البحث عن نجل بن لادن الأصغر، الذي يُعرف بأنه الزعيم الناشئ للقاعدة.



وكان حمزة بن لادن على رادار مسؤولي مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة منذ أن عثروا على رسائل في مجمع أسامة أبوت آباد بباكستان، تشير إلى أنه تم إعداده للقيام بدور أكبر في تنظيم القاعدة.



وتقول السلطات الامريكية إنه ولد في عام 1986 أو 1989، مما جعله يبلغ من العمر 30 و33 عامًا، وأنه هو ابن الزوجة الخامسة لأسامة خيرية صابر ونشأ في معسكرات القاعدة في السودان وأفغانستان، وكثيرا ما ظهر في أشرطة الفيديو الدعائية للمنظمة، التي صورته في وقت ما كفتاة صبية مبتسمة تحمل قطعة من الحطام من طائرة هليكوبتر أمريكية أسقطت، وكان أكبر اولاد اسامة هو سعد بن لادن، قُتل بنيران طائرة بدون طيار في أفغانستان، وقد قُتل الأخ الأصغر خالد خلال غارة أبوت آباد.



وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، تم نقله من بين 20 و26 طفلًا لاسامة بن لادن إلى إيران مع أمهاتهم لتجنب الانتقام الغربي، وعاش حمزة هناك في نوع من الاحتجاز الوقائي حتى عام 2009، عندما غادر هو واثنين من إخوانه لمحاولة الانضمام إلى جهاد القاعدة.



وتعلم السلطات الأمريكية أن حمزة ووالده تبادلان الرسائل، ولكنهما لا يعتقدان أنهما تم لم شملهما بعد عام 2001، ولا أحد متأكد من مكان وجود وريث بن لادن منذ أن غادر إيران، مع تقارير مختلفة تضعه في سوريا، باكستان، أو الأراضي القبلية على طول الحدود مع أفغانستان أو قطر.



◄حمزة ليس أثمن صيد بالنسبة لواشنطن

وعلى الرغم من المكافأة الأمريكية البالغة مليون دولار، هناك سبب للشك في أن الأمريكيين يعتبرون حمزة بالفعل صيدا ثمينا لان المكافأة المعلنة عن المعلومات التي تؤدي إلى قتل أو القبض على الظواهري هي 25 مليون دولار وهي مكافأة أعلى بكثير من المرصود لحمزة، وهنا ثلاث شخصيات أخرى بارزة في القاعدة هما عبد الله أحمد عبد الله وسيف العدل وياسين الصوري، ووضعت امريكا مكافأة لصيد كل منهم بمبلغ 10 ملايين دولار.



وهناك 7 أعضاء من الرتب الدنيا في القاعدة يتراوح المكافأة على معلومات تؤدي للقبض عليهم بين 3 ملايين و5 ملايين دولار.



◄رحلة حمزة مع الإرهاب

وعن رحلة حمزة مع الإرهاب فقد خاض حمزة خاض الجهاد من سن 12 سنة حيث شارك في عمليات القاعدة منذ سن مبكرة، وكان ابن لادن يجري إعداده لتولي مهام أسامة حتى وفاة والده على يد فريق البحرية الأمريكية SEAL Team Six في عام 2011.



وفي عام 2005، تم التعرف عليه في شريط فيديو منفصل يدعى "مجاهدو وزيرستان"، والذي أظهر هجومًا للقاعدة على قوات الأمن الباكستانية في شمال وزيرستان، وكان عمره 16 في ذلك الوقت.



وكان حمزة بن لادن قد تصدر عناوين الصحف الدولية في ديسمبر 2007، عندما كان في الثامنة عشرة من عمره، عندما أعلن القاعدة مسؤوليتها عن اغتيال أول رئيسة وزراء في باكستان، بينظير بوتو.



وفي 2 مايو 2011، قُتل أسامة بن لادن بالرصاص لستة خلال غارة على مجمعه في أبوت آباد بباكستان، وقد سرت معلومات بأن حمزة بن لادن، البالغ من العمر 22 عاما في ذلك الوقت، قد هرب من المجمع في ذلك اليوم، لكن أوراق أسامة التي حصلت عليها وكالة المخابرات المركزية تشير إلى أنه لم يكن موجودًا في ذلك الوقت.



وفي 14 أغسطس 2015، أعلن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري رسميًا أنه عضو في جماعة القاعدة الإرهابية، وفي رسالة صوتية تعلن عضويته في تنظيم القاعدة، دعا حمزة بن لادن لأعمال الإرهاب في العواصم الغربية.



وفي عام 2015، دعا بن لادن لهجمات الذئاب المنفردة على أهداف أمريكية وفرنسية وإسرائيلية في واشنطن وباريس وتل أبيب.



وفي 9 يوليو 2016، أصدر تنظيم القاعدة رسالة صوتية أخرى من بن لادن، تعهد فيها بالانتقام من الولايات المتحدة وحذر الأمريكيين من أنهم سيستهدفون في الولايات المتحدة وخارجها.



ومع زيادة التسجيلات لحمزة بن لادن، بدأت السلطات الأمريكية تأخذ المزيد من الاهتمام، وفي 5 يناير 2017، تم وضع حمزة ابن لادن في قائمة الارهاب لوزارة الخارجية الأمريكية.



وفي نوفمبر عام 2017، أصدرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لقطات من داخل مجمع باكستان، تظهر ابن لادن عندما تزوج وكان عمره 17 أو 18 سنة، وحمزة قد تزوج عدة مرات، وزُعم أن إحدى زيجاته لابنة القائد البارز لتنظيم القاعدة أبو محمد المصري.



وفي أغسطس 2018، ظهر أن حمزة ابن لادن تزوج من ابنة المختطف الرئيسي في أحداث 11 سبتمبر محمد عطا.