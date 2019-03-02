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السبت 02/مارس/2019 - 12:50 م

"الوزراء" ينفي عدم صلاحية تطعيمات طلاب المدارس الابتدائية

الوزراء ينفي عدم
محمد إبراهيم
dostor.org/2537095

تداولت بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن عدم صلاحية تطعيمات طلاب المدارس الابتدائية ضد الأنيميا والتقزم والسمنة، وتسببها فى الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة تظهر مستقبلا من بينها العقم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على عدم تسبب تطعيمات حملة الأنيميا والتقزم والسمنة فى أي أمراض.

وأضافت أن تطعيمات الحملة صالحة وآمنة تماما ومطابقة لكافة المعايير الصحية العالمية، موضحةً أن هذه الحملة تأتي في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بصحة أبنائه الطلاب وحمايتهم من هذه الأمراض واكتشافها في مرحلة مبكرة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.

وتابعت الوزارة أن هذه الحملة تستهدف جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية، وستتم على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 15 فبراير حتى 28 فبراير، وتشمل محافظات (الفيوم، ودمياط، وأسيوط، ومطروح، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والجيزة)، أما المرحلة الثانية فقد بدأت خلال الفترة من 1 مارس إلى 20 من الشهر نفسه، بمحافظات (القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفرالشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والأقصر)، على أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 21 مارس حتى 10 أبريل المقبل، بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والغربية، وقنا، والمنيا، والوادي الجديد).

وأكدت الوزارة أن أهل الشر ممن يضمرون السوء لهذا الوطن وأبنائه يحاولون تحويل كل إنجاز لصالح الوطن إلى شىء مخالف، ولكن لن تفلح محاولاتهم.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتثير البلبلة بين المواطنين.

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