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السبت 02/مارس/2019 - 12:45 م

متهمو حادث "محطة مصر" يعترفون أمام قاضي المعارضات بالإهمال

متهمو حادث محطة مصر
حسام التمساح
dostor.org/2537088

اعترف المتهمون في حادث قطار محطة مصر، خلال نظر جلسة تجديد حبسهم، أمام قاضي المعارضات المستشار علي مدحت أبوحسين، بالإهمال والتقصير.

وبعد انتهاء الجلسة بتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية، قامت قوات الأمن بترحيلهم إلى قسم شرطة الأزبكية.

كانت قد وجهت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار حاتم فضل، المحامي العام الأول للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والتقصير الذي تسبب في وفاة 22 مواطنًا وإصابة 41 آخرين.

وأصدرت النيابة العامة بيانًا، الأربعاء الماضي، بشأن الحادث والذي تضمن أنه استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس؛ تبين من التحقيقات أن الجرار رقم ۲۳۱۰ مرتكب الحادث أثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة.

وتابع البيان: "ترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك، مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة 22 شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها".

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