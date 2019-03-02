live hd7 بث مباشر مباراة الاسماعيلى وشباب قسنطينة اليوم Bein Sports
يواجه فريق الاسماعيلى
النادى الرياضى القسنطينى اليوم السبت 2-3-2019 بدون تقطيع بث مباشر ضمن مباريات دورى
ابطال افريقيا يلا شوت
تقام مباراة الاسماعيلى
والقسنطيني بث مباشر مشاهدة مباراة الاسماعيلى والقسنطيني كورة ستار مباراة الاسماعيلى
والقسنطيني في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وفى السابعة بتوقيت السعودية والثامنة
بتوقيت الإمارات عبر قناة beIN SPORTS HD 3
وتقدم الدستور
بث مباشر مباراة دورى ابطال افريقيا (الاسماعيلى والقسنطينى) رابط سريع شغال مجانا
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