خبراء دوليون يناقشون 45 ورقة عمل خلال منتدى المياه السعودي

يقدّم خبراء دوليون ومحليون خلال منتدى المياه السعودي، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية؛ أكثر من 45 ورقة عمل متخصّصة، تسلّط الضوء على عدد من القضايا التي تتعلق بصناعة المياه والتجارب الدولية، وتطوير المحتوى المحلي وتوطين الخبرات وتقنيات المياه والسياسات والتشريعات والخطط الاستراتيجية ودورها في المحافظة على استدامة المياه، إضافة إلى تقنيات واستخدامات المياه المجددة.



وتجتمع خلال المنتدى الذي سينعقد خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس 2019 تحت شعار "مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة"، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ المؤسسات الشقيقة التابعة للوزارة، وعدد من الجهات الحكومية، لمناقشة القضايا المطروحة أمام المشاركين من داخل المملكة وخارجها، والمشاركة خلال المعرض المتخصص الذي يتزامن مع المنتدى بحضور عدد كبير من الشركات المحلية والدولية في مجال صناعة المياه.



وقال وكيل الوزارة للمياه رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي: المنتدى سيناقش أبرز المحاور المهمة والحيوية في قطاع المياه، وذلك بمشاركة إقليمية ودولية، وقد تم إعداد برنامج علمي ثري يناقش تلك المحاور بهدف تسليط الضوء على عدد من القضايا المائية التي تتعلق بصناعة المياه وتوطين الخبرات والتجارب.



وأضاف: "البرنامج يشارك فيه نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمختصين بقطاع المياه، ويتضمن عقد سبع جلسات رئيسة، إضافة إلى جلستَي نقاش، وخمس ورش عمل".



يُذكر أن منتدى المياه السعودي يعد من أبرز المنتديات التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويصاحب المنتدى معرض متخصص يشارك خلاله عدد كبير من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في صناعة المياه.



ويمكن للمختصين والراغبين في التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدى www.swforum.sa، وللاطلاع على البرنامج العلمي للمنتدى يمكن زيارة الرابط التالي http:swforum.saenforum-program.