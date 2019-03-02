القاهرة : السبت 02 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
عالم
السبت 02/مارس/2019 - 12:42 م

خبراء دوليون يناقشون 45 ورقة عمل خلال منتدى المياه السعودي

خبراء دوليون يناقشون
وكالات
dostor.org/2537083

يقدّم خبراء دوليون ومحليون خلال منتدى المياه السعودي، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية؛ أكثر من 45 ورقة عمل متخصّصة، تسلّط الضوء على عدد من القضايا التي تتعلق بصناعة المياه والتجارب الدولية، وتطوير المحتوى المحلي وتوطين الخبرات وتقنيات المياه والسياسات والتشريعات والخطط الاستراتيجية ودورها في المحافظة على استدامة المياه، إضافة إلى تقنيات واستخدامات المياه المجددة.

وتجتمع خلال المنتدى الذي سينعقد خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس 2019 تحت شعار "مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة"، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ المؤسسات الشقيقة التابعة للوزارة، وعدد من الجهات الحكومية، لمناقشة القضايا المطروحة أمام المشاركين من داخل المملكة وخارجها، والمشاركة خلال المعرض المتخصص الذي يتزامن مع المنتدى بحضور عدد كبير من الشركات المحلية والدولية في مجال صناعة المياه.

وقال وكيل الوزارة للمياه رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي: المنتدى سيناقش أبرز المحاور المهمة والحيوية في قطاع المياه، وذلك بمشاركة إقليمية ودولية، وقد تم إعداد برنامج علمي ثري يناقش تلك المحاور بهدف تسليط الضوء على عدد من القضايا المائية التي تتعلق بصناعة المياه وتوطين الخبرات والتجارب.

وأضاف: "البرنامج يشارك فيه نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمختصين بقطاع المياه، ويتضمن عقد سبع جلسات رئيسة، إضافة إلى جلستَي نقاش، وخمس ورش عمل".

يُذكر أن منتدى المياه السعودي يعد من أبرز المنتديات التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويصاحب المنتدى معرض متخصص يشارك خلاله عدد كبير من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في صناعة المياه.

ويمكن للمختصين والراغبين في التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدى www.swforum.sa، وللاطلاع على البرنامج العلمي للمنتدى يمكن زيارة الرابط التالي http:swforum.saenforum-program.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية

منذ 3 أيام

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة

منذ 4 أيام

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار

منذ أقل من شهر

ميراث الملالى.. تقارير: الخمينى أهدر دم سلمان رشدى للتغطية على فشله العسكرى

منذ أقل من شهر

كيف عبّرت «شوكولاتة» السينما الأمريكية عن الحب؟

منذ أقل من شهر

مجلس العموم البريطاني يصوت ضد استراتيجية ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

الآن

مداهمة 72 بؤرة إجرامية وضبط 797 قطعة سلاح بـ 3 محافظات

مصر تضمن لقب بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو

وصول 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر لمحكمة شمال القاهرة

انهيار أرضي جديد في ملعب سلوان جنوب الأقصى بسبب حفريات الاحتلال

ads
الأكثر قراءة

الطيب وجمعة: لم يرد نص قرآنى صريح يأمر بتعدد الزوجات

أسامة كمال: حادث قطار محطة مصر متعمد (فيديو)

قرار جديد من "الخطيب" بشأن مؤمن زكريا

بعد حادث القطار.. "الفصل" عقوبة عامل البترول عند تعاطيه مخدرات

ألبومات الصور

بالصور.. "ماسورة الموت" طريق تلاميذ البحيرة لمدرسة "عزبة الديب"

بالصور.. إقبال متوسط على مستشفى زفتى لإجراء الفحص الشامل ضمن "100 مليون صحة"

"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج

بالصور.. أهالي أسوان يشيعون "محمود لامور" ثاني ضحايا محطة مصر

رياضة

صحف إسبانيا تركز على مباراة الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة فى الليجا

هزيمة انتر ميلان أمام كاليارى تستحوذ على عناوين الصحف الإيطالية

السولية ينضم إلى قائمة المصابين في الأهلي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

الطيب وجمعة: لم يرد نص قرآنى صريح يأمر بتعدد الزوجات

أسامة كمال: حادث قطار محطة مصر متعمد (فيديو)

قرار جديد من "الخطيب" بشأن مؤمن زكريا

بعد حادث القطار.. "الفصل" عقوبة عامل البترول عند تعاطيه مخدرات

ads
كشكول

أبو زيد الأمير: "السيسي" رسخ لفكرة أن مصر نسيج واحد

500 طالبة تشارك في فعاليات "أولمبياد الفتاة الإفريقية"

"أسنان النهضة" توقع اتفاقية تعاون مع جامعة فيينا

رئيس أكاديمية البحث العلمي: 350 متسابق قاموا بتجارب الأداء بـ26 محافظة

صقر: أكاديمية البحث العلمي بيت الخبرة والمظلة التي يعمل تحتها الباحثين

الأمصار

مع اعتزامه نقل سفارة بلاده للقدس.. رئيس البرازيل في إسرائيل قريبا

شاهد ميسي على إنستجرام قبل الكلاسيكو.. صورة

الأسرى الفلسطينيون يمتنعون عن تناول أدوية الاحتلال

الخارجية الأمريكية: لا يوجد حل عسكري في ليبيا

فيفا: تحقيق مونديال من 48 فريقا قد يكون صعبا في قطر وحدها

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

أبرزها "كليوباترا".. أفلام عالمية مستوحاة من الحضارة الفرعونية

العثور على السمكة الشمسية النادرة على شاطئ كاليفورنيا

"الفاو": التنوع البيولوجي في خطر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

وصفات طبيعية بالكركم للعناية بالبشرة والتخلص من حبوب الشباب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎