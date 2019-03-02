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السبت 02/مارس/2019 - 12:42 م

"أوقاف الإسكندرية" تحدد 3 مساجد للرد على تساؤلات المواطنين

أوقاف الإسكندرية
أ ش أ
dostor.org/2537082

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية وجود فقهاء في الدين والمشايخ بثلاثة مساجد بنطاق حي الجمرك، لتوفير المشورة والإجابات الفقهية السليمة لتساؤلات واستفسارات المواطنين في الدين وأمور الدنيا.

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم السبت، أن المساجد التي تتوافر فيها الفتاوى هي: مسجد أبي العباس المرسي، ومسجد إبراهيم باشا بالمنشية، ومسجد رمضان شحاتة بالمنشية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة، أن هذا يأتي استجابة لتوصية المجلس التنفيذي السابق بديوان عام حي الجمرك، وذلك منعا لانتشار الفتاوى الخاطئة من غير المتخصصين.

وأشار إلى أنه كلف مدير إدارة الأوقاف بالجمرك لوضع خطة لاستقبال استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم طوال الوقت.

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