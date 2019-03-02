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السبت 02/مارس/2019 - 12:41 م

مجلس وزراء الداخلية العرب يعقد دورته "36" في تونس غدا

مجلس وزراء الداخلية
وكالات
dostor.org/2537078

يعقد مجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية، غدا، دورته "36" بحضور وزراء الداخلية العرب ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، واتحاد المغرب العربي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وقال بيان أصدرته الأمانة العامة للمجلس من مقرها في تونس اليوم: الدورة التي تعقد تحت رعاية الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي؛ ستناقش عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتَي المجلس "35 و36"، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتَي المجلس "35 و36".

وأضاف المصدر: "الدورة ستنظر أيضا في مشروع الخطة المرحلية التاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع الخطة المرحلية الثامنة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى مشروع الخطة المرحلية الخامسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية "الدفاع المدني".

وستناقش الدورة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي عُقدت في نطاق الأمانة خلال عام 2018م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال العام نفسه، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المهمة.

وكان يوم أمس قد شهد انعقاد الاجتماع التحضيري للدورة، حيث تدارسَ ممثلو الدول العربية المشاركة البنود الواردة على جدول الأعمال وأعدوا لها مشاريع قرارات تمهيدا لعرضها على وزراء الداخلية العرب.

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