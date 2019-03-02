"دفاع البرلمان": الانتهاء من قانون المرور الأسبوع المقبل

كشف اللواء يونس الجاحر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن قرب اللجنة من الانتهاء من كامل مواد مشروع قانون المرور الجديد، مؤكدًا أنه سيتم التصويت عليه خلال الأسبوع المقبل لرفع تقرير اللجنة بشأنه إلى الجلسة العامة بالمجلس.



وقال "الجاحر" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن اللجنة أدخلت العديد من التعديلات على القانون بهدف تقليل الاعتماد على النظام اليدوي وتقديرات العاملين في إدارة المرور، وكذلك مواد الغرامات التي تضمنها، بهدف التسهيل على المواطنين وعدم وجود فرصة لأخطاء بشرية في التقديرات وخلافه.

