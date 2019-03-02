الوادي الجديد تحصد 4 ميدليات ذهبية وفضية في مسابقة ألعاب القوى

أكد بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، حصول البطل الأوليمبي اللاعب محمد مهدي ابن محافظة الوادي الجديد على ميداليتين ذهبيتين، في مسابقة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



كما حصل اللاعب أحمد حنفي على ميدليتين فضيتين في الوثب الطويل والثلاثي في نفس المسابقة وبحضور الدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة المواهب الرياضية بوزارة الشباب، والكابتن محمد يونس عبد العزيز مدرب الفريق، ومحمد عبد العزيز اداري الفريق، وعيد علي المشرف المالي للفريق.



كما أكد "شوقي" أن اللاعب أحمد محمد عبد اللطيف أصيب في نصف نهائي 100م وعدم استكمال المسابقة منعته من تحقيق اي مراكز في المسابقة.