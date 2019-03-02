غدا.. مؤتمر صحفي بالأهلي لإعلان تفاصيل بطولة السفارات لكرة القدم

يعقد النادي الأهلي، في الساعة الواحدة ظهر غد الأحد، مؤتمرا صحفيا، بمقر النادي بالجزيرة؛ للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية، والتي ينظمها النادي بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.



ويحضر المؤتمر: الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والسفير الألماني يوليوس جيورج لوي، والسفير عمرو الحناوي مساعد وزير الخارجية والسفير فيصل غسال من الجامعة العربية بالإضافة لسفراء دول: إسبانيا واستراليا والأرجنتين وكازاخستان وفيتنام وقنصل سويسرا وقنصل الهند وقنصل كوت ديفوار وقنصل إيطاليا.



ويشهد المؤتمر إلقاء المهندس خالد مرتجي كلمةً، يعقبها إجراء قرعة البطولة التي تشهد مشاركة 21 سفارة وهيئة دبلوماسية وهي: (وزارة الخارجية المصرية، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، سويسرا، إنجلترا، روسيا، البرازيل، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، كوت ديفوار، اليابان، أستراليا، كازاخستان، الأمم المتحدة، فيتنام، جامعة الدول العربية، الهند، وماليزيا).



وكان المهندس خالد مرتجي، المُكلّف بالإشراف على بطولة الأهلي الدبلوماسية، قد قام بزيارة السفارة الألمانية بالقاهرة، وعقد جلسة مُثمرة مع السفير الألماني يوليوس جيورج لوي، والملحق الثقافي، وهشام مرزوق مساعد القنصل، ومدير البطولة.



وتضمنت الزيارة الإعلان عن ترحيب النادي الأهلي باستضافة بطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية للسنة الثالثة على التوالي، بالتعاون مع السفارة الألمانية، وتطرقت للحديث عن سبل التعاون بين النادي وألمانيا في المجال الرياضي وبالأخص الطب الرياضي.



وأكد "مرتجي" أن الهدف الأساسي من استضافة الأهلي للبطولة هو استكمال الدور الوطني للأهلي كأحد المؤسسات الوطنية في الدولة التي تعمل دائمًا على إظهار الصورة الحضارية للبلاد، والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان وتنشيط السياحة المصرية.



وتنطلق فعاليات البطولة على ملاعب النادي بالشيخ زايد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تبدأ في 22 مارس الجاري وتستمر حتى 12 من أبريل المقبل، على أن تقام مباراة استعراضية بين قدامى الأهلي وأفضل اللاعبين في الفرق المشاركة في البطولة، وتختتم البطولة بحفل عشاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم 14 أبريل.