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السبت 02/مارس/2019 - 12:39 م

"البحث العلمي": 1300 فعالية خلال شهر العلوم المصري بالمحافظات

الدكتور محمود صقر،
الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي
أ ش أ
dostor.org/2537069

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، انطلاق فعاليات شهر العلوم المصري بدورته السادسة، والذي يعقد خلال شهر مارس من كل عام منذ 2014، ويجمع هذا العام أكثر من 1300 فعالية في الثقافة العلمية والابتكار والتعليم الإبداعي للعلوم بجميع محافظات الجمهورية بمشاركة أكثر من 200 ألف مشارك، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الأكاديمية، اليوم، بحضور إليزابيث وايت مدير المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبدالرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية، والدكتور سامح سعد رئيس برنامج بيولوجيا الأورام في مستشفى 57357، والدكتور هشام سلام مدير مركز علم الأحافير الفقرية بجامعة المنصورة، والدكتور ياسر الشايب المنسق الوطني لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي (ايراسموس).

وكشف "صقر" عن أن الأكاديمية ستطلق، خلال فعاليات شهر العلوم، بعد غد، النداء الثاني لجميع العلماء المصريين للتقدم لمشروعات بحوث وتطوير مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المصري في 17 مجالا حيويا مهما، كما سيتم تدشين أول شبكة قومية للتواصل العلمي برئاسة الدكتور ياسر الشايب، إلى جانب فتح باب التقدم للإعلان عن منح في الفنون والآداب والبحوث الاجتماعية.

وقال إن إطلاق شهر العلوم المصري يأتي استكمالا لجهود التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لترسيخ أسس التفكير العلمي، تنفيذا للاستراتيجية العامة للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، والتي تهدف إلى بناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.

وأضاف أن شهر العلوم المصري فرصة لجعل العلم في متناول الجميع، وتنظمه الأكاديمية بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة ما بين مؤسسات حكومية وجامعات خاصة وحكومية، ومكتبات عامة، ومؤسسات مجتمع مدني وطلاب ورواد أعمال في كل محافظات مصر للعمل تحت مظلة واحدة.

وأوضح أن شهر العلوم يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع العلمي، لافتا إلى حرص الأكاديمية على تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات لنشر الثقافة العلمية وتبسيطها في المجتمع، لافتا إلى أنه سيتم داخل الأكاديمية تنظيم أكثر من 30 فعالية تخاطب جميع الفئات العمرية وتتنوع ما بين صالون علمي يستضيف نخبة من العلماء وعدد من الندوات وورش عمل خاصة بتبسيط العلوم للأطفال، وسيتم الاحتفال بـ100 عام في علم الفلك، وكذلك 100 عام على الجدول الدوري بمشاركة 6 آلاف مشارك.

ونوه إلى أن الأكاديمية ستنظم كذلك العديد من الفعاليات خارج الأكاديمية في مختلف المحافظات بما يتعدى 200 فاعلية، ومن المتوقع أن يشارك فيها 15 ألف مشارك، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك تنظيم العديد من الفعاليات على شبكة الإنترنت بصورة تفاعلية تدرب الشباب على مهارات مختلفة في مجالات البحث العلمي.

وبين أن فعاليات شهر العلوم المصري تضم أسبوعا للعلوم ومهرجانا للعلوم بهدف تبسيطها بطرق ابتكارية مختلفة تماما عن المتعارف عليها، وتقديم فعاليات علمية شيقة للأطفال والشباب، مؤكدا حرص الأكاديمية على استخدام التكنولوجيات الحديثة في التعليم وتبسيط العلوم والتوعية ونشر الثقافة العلمية.

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