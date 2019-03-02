حبس 4 متهمين بالسطو المسلح على فيلا مهندس في التجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتنفيذ سطو مسلح على فيلا مهندس بالتجمع الخامس.



تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس، حيث تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص بمطاردة دراجة نارية يستقلها مجهولان، فعلى الفور قام أفراد القوة بتتبعهما وضبطهما وتبين أنهما كلا من "مصطفى.خ"، 32 سنة، عاطل، "كريم.م"، 25 سنة، عاطل، وبحوزتهما هاتفي محمول.



وتبين أن الشخص الذي كان يطاردهما يدعى "محمد.أ"، 21 سنة، طالب، مُقيم بدائرة القسم، وبمناقشته قرر أنه حال تواجده وأسرته بالفيلا سكنهم فوجئ بقيام أربعة مجهولين بتهديدهم بسلاح أبيض وإيثاقهم واستولوا على مشغولات ذهبية وهاتفي محمول، وفروا هاربين.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو السابق الإشارة إليه بالإشتراك مع كلًا من "محمد.م"، 28 سنة، عاطل، و"كريم.م"، 29 سنة، عاطل، مُقيم بدائرة قسم الزيتون.



عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين الأول والثانى لعترفا بارتكابهما الواقعة بالإشتراك معهما.



وبعرض المضبوطات على مالك الفيلا "أسامة.إ"، 45 سنة، مهندس، مُقيم بالفيلا محل البلاغ، تعرف عليها واتهم المذكورين بسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.