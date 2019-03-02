"عزيز" يتابع دورات مركز التطوير المهني بجامعة سوهاج

تابع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الدورات التدريبية التي ينظمها مركز التطوير المهني بالجامعة، لتدريب الطلاب علي تعلم اللغة الإنجليزية المستوي "A2A" وذلك بمقر المركز بالجامعة الجديدة، وبحضور أعضاء وفد المكتب التنفيذي لمراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية.



وأثناء متابعته للدورات قال عزيز أن الجامعة حرصت على إنشاء مركز للتطوير المهني، والذى من شأنه العمل علي تنمية قدرات ومهارات الطلاب ورفع مستوى كفاءتهم وصقل خبراتهم، عن طريق عقد مجموعة من الدورات التدريبية في اللغات والكمبيوتر، إضافة إلى المهارات الشخصية والتنمية البشرية من أجل تأهيل الطلاب لاحتياجات سوق العمل بعد التخرّج، موضحًا أن تلك الدورات يتم تنظيمها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية USAID.



وأوضح الدكتور علاء المشنب مدرس الفيزياء النووية بكلية العلوم ومدير مركز التطوير المهني بالجامعة أن الدورة التدريبية تستمر لمدة ثلاثة أسابيع حيث، بدأت في الفترة من ٢١ فبراير الجارى وتستمر حتي ١٤مارس القادم، كما سيتم عقد اختبارات في نهاية كل دورة وتسليم المتدربين شهادات باجتيازها معتمدة من الجامعتين.



وأضاف المشنب أن الدورة التدريبية تضم ٢٠ طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة، تم اختيارهم بعد إجراء اختبارات تحديد المستوي، مشيرًا إلى أن متوسط درجات طلاب جامعة سوهاج في اختبارات تحديد المستوي كانت الأفضل علي مستوي الجمهورية.