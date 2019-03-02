انتظام الحركة الجوية بمطار القاهرة باستنثاء 3 رحلات

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، بأن الحركة الركابية والملاحية بمطار القاهرة الدولي شهدت خلال الـ12 ساعة الماضية، انتظامًا كبيرًا في عمليات الإقلاع والهبوط، باستثناء تأخر إقلاع 3 رحلات دولية؛ بسبب كثافة وطوارىء التشغيل والأعطال الفنية المفاجئة.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن برج المراقبة الجوية بالمطار تلقى إخطارًا من شركة الخطوط الجوية الكويتية يفيد بتأخر إقلاع رحلتها رقم 1544 المتجهة إلى الكويت، وتأخر إقلاع رحلة الخطوط الجوية التركية الرحلة رقم 693 والمتجهة إلى اسطنبول، بالإضافة إلى تأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الجوية التابعة لشركة طيران "النيل" رقم 6111 والمتجهة إلى مدريد؛ بسبب الأعطال الفنية المفاجئة وطوارىء التشغيل.



وأشار المصدر إلى أن السلطات الأمنية بالتنسيق مع الجهات قاموا بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لباقي ركاب الرحلات الأخرى؛ لمنع التكدس والازدحام داخل وخارج الصالات، خاصة في ظل الكثافة الركابية والجوية الهائلة التى يشهدها المطار في الوقت الراهن.

