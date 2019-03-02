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السبت 02/مارس/2019 - 11:38 ص

beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر كورة أون لاين

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beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر كورة أون لاين

شاهد بث مباشر لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت 2 مارس فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 25 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني 2018-19.
beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

مشاهدة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة وصعد البلاوجرانا إلى المباراة النهائية من كأس ملك إسبانيا على حساب الميرينجي،  بعدما حقق الفوز بثلاثية دون رد، أما في الدوري فيظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 25 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 17 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين.
beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

بث لايف ريال مدريد وبرشلونة هذه المباراة للميرينجي بمثابة رد الاعتبار، بعد الخروج من الكأس أمام برشلونة منذ أيام قليلة، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب سانتياجو برنابيو، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، فبعد أن خاض الملكي 25 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 15 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى سبع هزائم.

- تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: مارسيلو– فاران – راموس – كارفاخال 

الوسط: كاسيميرو – مودريتش – سيبايوس

الهجوم: جاريث بيل – فينسيوس – بنزيما
beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر


- تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: ألبا– بيكيه – لينجليه – سيميدو 

الوسط: سيرجيو روبرتو – بوسكيتس – راكيتيتش

الهجوم: ديمبلي – ميسي – سواريز
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