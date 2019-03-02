مقتل 9 جنود من مجموعة دول الساحل الخمس في مالي

أعلن الجيش المالي في بيان أصدرته اليوم السبت، ان تسعة جنود ماليين لقوا حتفهم عندما اصطدمت المركبة التي كانت تقلهم بعبوة ناسفة.



وذكر البيان أن الجنود ينتمون إلى قوة دول الساحل الخمس المعروفة باسم "جي 5" في أفريقيا، وهي "موريتانيا - مالي - النيجر - بوركينا فاسو - تشاد" التي تقاتل الارهابيين، مضيفا أن الهجوم وقع في منطقة موبتي بوسط البلاد.



وشهدت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هجمات متفرقة من قبل الجماعات الأرهابية منذ إنقلاب 2012 الذي أدى إلى حصول جماعات متمردة انفصالية وجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة على موطئ قدم في شمال البلاد المضطرب.