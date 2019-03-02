مداهمة 72 بؤرة إجرامية وضبط 797 قطعة سلاح بـ 3 محافظات

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية فى ضبط 797 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "رشاش – 75 بندقية آلية – 166 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 66 طبنجة – 489 فرد محلى الصنع – 1796 طلقة مختلفة الأعيرة – 1540 قطعة سلاح أبيض"، وذلك أثناء مداهمت 72 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية".



ولاحق قطاع الأمن العام الهاربين من الأحكام القضائية، حيث تم تنفيذ 459781 حكم قضائي، بينهم 1982 حكم جناية، و161229 حكم حبس، و234643 حكم غرامة، و61927 حكم مخالفة.



وطارد قطاع الأمن العام التشكيلات العصابية وضبط 14 تشكيلًا عصابيًا ضموا 41 متهمًا، ارتكبوا 74 حادث سرقة، وإعادة 41 سيارة مُبلغ بسرقتها.



وكشفت أجهزة الأمن غموض 44 حادثا "قتل عمد، سرقة بالإكراه، إنتحال صفة، حريق عمد" تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 67 متهما.



واستهدفت الحملات الأمنية أباطرة المخدرات، على مدار أسبوع، ونجحت في ضبط 1026 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1037 متهما، بحوزتهم 78 كيلو حشيش، و3068 كيلو بانجو، و48 جرام أفيون، و10 كيلو هيروين و4 كيلو مخدر الفودو، و25 كيلو من الاستروكس، و25،723 قرص مخدر مختلف الأنواع.