إحباط محاولة سيدة سعودية لتهريب 2 مليون جنيه مصري بمطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، من ضبط أكثر من 2 مليون جنيه، وسط أمتعة سيدة سعودية الجنسية، أثناء سفرها إلى المملكة العربية السعودية وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي الخاص بسفر بالعملات.



البداية أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة الخطوط السعودية، اشتبهت الأجهزة الأمنية فى حقائب راكبة سعودية، وبتفتيشها عثر على 2 مليون و189 ألفا و600 جنيه بين طيات بعض المناشف القطنية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر للراكبة ومنعها من السفر.