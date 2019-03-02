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السبت 02/مارس/2019 - 11:26 ص

الليلة.. انطلاق مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية بدورته الثالثة

الليلة.. انطلاق مهرجان
dostor.org/2536912

ينطلق اليوم بمدينة شرم الشيخ، مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، بدورته الثالثة، والذي تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون ويستمر المهرجان على مدار 7 أيام، بداية من 2 حتى 8 مارس الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما من مصر وآسيا برئاسة المخرج مجدي أحمد علي.

وانتهت محافظة جنوب سيناء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق المهرجان، حيث من المقرر أن ينطلق بقصر ثقافة شرم الشيخ، ويعد المهرجان الأول الذي ينطلق بقصر الثقافة بعد تطويره وإنشاء مسرح كبير به يستوعب ضيوف الاحتفالات والمهرجانات.

ويعرض خلال المهرجان 60 فيلمًا عالميًا وعربيًا، بهدف تعزيز الوعي السينمائي والتعريف بالأعمال السينمائية والسمعية والبصرية المتميزة وإتاحة الفرصة أمام العاملين في الحقل السينمائي في العالم العربي والدولي لإقامة حوار سينمائي وتواصل ثقافي يؤدي لتبادل الخبرات وفتح أسواق الأفلام العربية على المستوى الدولي.

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