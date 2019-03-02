"نقوم ونبني".. شعار مؤتمر منسقي مهرجان الكرازة المرقسية 2019
نظمت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية، المؤتمر السنوى لمنسقي المهرجان من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من كافة الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية ببيت دار الينبوع بمدينة العبور، بحضور 210 أشخاص يمثلون 60 إيبارشية وقطاعا رعويا.
حاضر في المؤتمر - الذي حمل نفس شعار المهرجان لعام 2019 "نقوم ونبنى" - إلى جانب صاحبي النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر اللجنة المركزية للمهرجان والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، عدد من الآباء الكهنة والخدام.
وتضمن مجموعات عمل متخصصة؛ وفقًا لتنوع مسابقات المهرجان.