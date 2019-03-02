"الموسيقى القبطية من النيل إلى التايمز" بالمركز الثقافي المصري في لندن

ألقى البروفسير الدكتور ميشيل حنين، طبيب القلب والمرتل بالكنيسة القبطية بلندن، محاضرة عن "الموسيقى القبطية من النيل إلى التايمز"، بالمركز الثقافي المصري بلندن، بدعوة من المستشارة الثقافية للسفارة المصرية بلندن.



وعرض د. حنين خلال المحاضرة الثقافات المختلفة التي وجدت في مصر عند دخول المسيحية في القرن الأول الميلادي وهي: الفرعونية واليهودية واليونانية والرومانية وتأثيرها على الموسيقى القبطية.



كما عرض سلسلة من نتائج الأبحاث في تحليل الموسيقى القبطية للقداس الباسيلى والمقارنة بين نغمات الألحان في كل من الكنائس القبطية واليونانية.



وعقب المحاضرة، ناقش ثلاثة خبراء موسيقيين من خلفيات مختلفة، سمات الموسيقى القبطية.



وشهد المحاضرة نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن والقنصل العام بلندن علاء الدين يوسف والدكتور أحمد المقدم والعديد من أساتذة الجامعة والموسيقيين وأعضاء الجالية المصرية بالمملكة المتحدة.