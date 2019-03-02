القاهرة : السبت 02 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
الكرازة
السبت 02/مارس/2019 - 11:23 ص

"الموسيقى القبطية من النيل إلى التايمز" بالمركز الثقافي المصري في لندن

الموسيقى القبطية
جرجس صفوت - تريزة شنودة
dostor.org/2536905

ألقى البروفسير الدكتور ميشيل حنين، طبيب القلب والمرتل بالكنيسة القبطية بلندن، محاضرة عن "الموسيقى القبطية من النيل إلى التايمز"، بالمركز الثقافي المصري بلندن، بدعوة من المستشارة الثقافية للسفارة المصرية بلندن.

وعرض د. حنين خلال المحاضرة الثقافات المختلفة التي وجدت في مصر عند دخول المسيحية في القرن الأول الميلادي وهي: الفرعونية واليهودية واليونانية والرومانية وتأثيرها على الموسيقى القبطية.

كما عرض سلسلة من نتائج الأبحاث في تحليل الموسيقى القبطية للقداس الباسيلى والمقارنة بين نغمات الألحان في كل من الكنائس القبطية واليونانية.

وعقب المحاضرة، ناقش ثلاثة خبراء موسيقيين من خلفيات مختلفة، سمات الموسيقى القبطية.

وشهد المحاضرة نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن والقنصل العام بلندن علاء الدين يوسف والدكتور أحمد المقدم والعديد من أساتذة الجامعة والموسيقيين وأعضاء الجالية المصرية بالمملكة المتحدة.

"الموسيقى القبطية من النيل إلى التايمز" بالمركز الثقافي المصري في لندن
"الموسيقى القبطية من النيل إلى التايمز" بالمركز الثقافي المصري في لندن
"الموسيقى القبطية من النيل إلى التايمز" بالمركز الثقافي المصري في لندن
اقرأ أيضًا
منذ 4 شهر

الكنيسة تطلق لقاءات روحية للحديث عن الرهبنة قديمًا

منذ 5 شهر

تزامنًا مع رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ

منذ 6 شهر

الأنبا مكاريوس: نطالب بتعويض المتضررين فى «دمشاو هاشم» وبناء كنيسة.. والجلسات العرفية إهانة للدولة

منذ 6 شهر

الراهب المجرد يعقوب يتحدى قرارات الكنيسة وينظم مؤتمرًا صحفيًا

منذ 6 شهر

طعام الرهبان.. ماذا يأكل «رجال الرب» فى أيام الإفطار وفترات الصوم؟

منذ 6 شهر

البابا تواضروس يترأس أسبوع "العودة للجذور" بدير الأنبا بيشوي

الآن

الكلاسيكو.. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم السبت 2/ 3/ 2019

اصطدام طائرة بناطحة سحاب فى فلوريدا الأمريكية

اليوم.. نظر تجديد حبس 6 متهمين فى حادث تصادم قطار رمسيس

ads
الأكثر قراءة

الطيب وجمعة: لم يرد نص قرآنى صريح يأمر بتعدد الزوجات

أسامة كمال: حادث قطار محطة مصر متعمد (فيديو)

قرار جديد من "الخطيب" بشأن مؤمن زكريا

موعد مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى والقنوات الناقلة

ألبومات الصور

بالصور.. "ماسورة الموت" طريق تلاميذ البحيرة لمدرسة "عزبة الديب"

بالصور.. إقبال متوسط على مستشفى زفتى لإجراء الفحص الشامل ضمن "100 مليون صحة"

"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج

بالصور.. أهالي أسوان يشيعون "محمود لامور" ثاني ضحايا محطة مصر

رياضة

"الشربينىي" و"الطيب" تتأهلان لنهائي بطولة العالم للاسكواش

مارينوس يزاحم جرامبوس على صدارة الدوري الياباني

مصر تضمن لقب بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو بتأهل علي فرج وطارق مؤمن

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

الطيب وجمعة: لم يرد نص قرآنى صريح يأمر بتعدد الزوجات

أسامة كمال: حادث قطار محطة مصر متعمد (فيديو)

قرار جديد من "الخطيب" بشأن مؤمن زكريا

موعد مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى والقنوات الناقلة

ads
كشكول

"اختبر سمعك" ضمن فعاليات اليوم العالمي للسمع بعين شمس.. غداً

بالصور.. سفير اليابان يشيد بتجربة مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

القمري: بدء إجراءات تجهيز كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ

10 نصائح لحماية ابنك من خطر لعبة "مومو"

توحيد العلامات الإرشادية والتجارية لخدمة الهوية البصرية بجامعة بنها

الأمصار

انطلاق فعاليات شهر القراءة.. وبن راشد: تحدي عربي نجحنا فيه

غدا.. غلق باب الترشح لانتخابات الجزائر والرئيس لم يقدم الورق

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

تعرف على أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مع استمرار التوتر.. باكستان والهند تخففان التصعيد

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

العثور على السمكة الشمسية النادرة على شاطئ كاليفورنيا

"الفاو": التنوع البيولوجي في خطر

القمر يتقاطع مع كوكب الزهرة اليوم

مقالات الرأي
مايكل عادل

​ ماذا تنتظرون من جيش صلب المسيح؟!

مايكل عادل

​ كيف يكون لإبليس كنيسة؟!

المزيد
الصحة

وصفات طبيعية بالكركم للعناية بالبشرة والتخلص من حبوب الشباب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎