"الشربينىي" و"الطيب" تتأهلان لنهائي بطولة العالم للاسكواش

تأهلت اللاعبتان نور الشربيني ونور الطيب، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 23 فبراير الماضي وحتى 2 مارس الجاري؛ لتضمن بذلك مصر تحقيق اللقب.



وجاء تأهل نور الشربيني، المصنفة الثانية، بعد تغلبها على المصنفة الخامسة الفرنسية كاميلا سيرم بثلاثة أشواط لشوطين، وكانت نتيجة الأشواط 11-8، 11-6، 6-11، 5-11، 11-6 في مباراة استغرقت 59 دقيقة.



وجاء تأهل نور الطيب، المصنفة الثالثة، بعد تغلبها على رنيم الوليلي المصنفة الأولى بثلاثة أشواط لشوطين، وكانت نتيجة الأشواط 6-11، 11-6، 11-8، 7-11، 12-10 في مباراة استغرقت 64 دقيقة.