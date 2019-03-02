مارينوس يزاحم جرامبوس على صدارة الدوري الياباني

سجل المهاجم الياباني شوهو أكاساكي هدفين ليمنح فريقه ناجويا جرامبوس فوزا ثمينا 2 صفر على سيريزو أوساكا اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الياباتني لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز يوكوهاما إف مارينوس على فيجالتا سينداي 2 1 ليزاحم جرامبوس في صدارة جدول المسابقة.



واستعاد فيسيل كوبي اتزانه سريعا في المسابقة بفوز ثمين 1 صفر على ساجان توسو بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا الفوز الأول لجامبا أوساكا في المسابقة بالتغلب على مضيفه شيميزو إس بالس 4 2.



وفجر كونسادول سابورو المفاجأة وتغلب على مضيفه أوراوا ريد دياموندز 2 صفر كما فاز إف سي طوكيو على مضيفه شونان بيلمير 3 2 وماتسوموتو ياماجا على مضيفه أويتا ترينيتا 1 صفر.



وعزز ناجويا جرامبوس صدارته للمسابقة بالفوز الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى ست نقاط بفارق الأهداف فقط أمام يوكوهاما إف مارينوس.



ويدين جرامبوس بالفضل في فوزه الثمين إلى مهاجمه شوهو أكاساكي الذي أحرز هدفي اللقاء في الدقيقتين 79 و90 بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.



وتجمد رصيد سيريزو أوساكا عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.



وتغلب يوكوهاما إف مارينوس على فيجالتا سيندايبهدفين سجلهما البرازيلي إدجار جونيور في الدقيقتين 27 من ضربة جزاء و39 مقابل هدف سجله ناوكي إيشيهارا من ضربة جزاء في الدقيقة 89 ليتجمد رصيد سينداي عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.



وسجل المهاجم الإسباني المخضرم ديفيد فيا هدفا في الدقيقة 54 ليمنح فيسيل كوبي انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم بعد سقوط الفريق في فخ الهزيمة بالمرحلة الأولى.



وتغلب كوبي على ساجان توسو بالهدف الذي سجله فيا ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط في المسابقة فيما مني الفريق الضيف بالهزيمة الثانية على التوالي وظل في قاع جدول المسابقة بلا رصيد من النقاط.





وسجل البرازيلي إدميلسون براجا جونيور هدفين ليقود جامبا أوساكا لاستعادة اتزانه في المسابقة بعد الهزيمة في المرحلة الأولى حيث قاده إلى الفوز الكبير 4 2 على مضيفه شيميزو إس بالس ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط فيما تجمد رصيد شيميزو إس بالس عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.



وكان شيميزو هو البادئ بالتسجيل عن طريق كايتو ناكامورا في الدقيقة 18 ورد جامبا أوساكا بأربعة أهداف سجلها كوسوكي أونوزي وهوانج أو يجوي في الدقيقتين 30 و74 وإدميلسون في الدقيقتين 59 و70 قبل أن يقلص يوتا تاكي الفارق بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في نهاية المباراة.

وواصل أوراوا ريد دياموندز كبوة البداية في الموسم الحالي وسقط على ملعبه صفر 2 أمام كونسادول سابورو الذي حقق انتصاره الأول في المسابقة فيما تجمد رصيد أوراوا عند نقطة واحدة.



ويدين كونسادور بالفضل في هذا الفوز الغالي إلى لاعبه موساشي سوزوكي الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين الثانية و27.



وقلب إف سي طوكيو تأخره بهدف إلى فوز ثمين 3 2 على مضيفه شونان بيلمير الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط فيما ارتفع رصيد إف سي طوكيو غلى أربع نقاط.



وتقدم بيلمير بهدف عبر النيران الصديقة حيث سجله يوجيرو تاكاهاجي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17.



ورد إف سي طوكيو بثلاثة أهداف أحرزها كايجو هيجاشي وكينتو هاشيموتو ودييجو دي أوليفيرا في الدقائق 27 و40 و51 من ضربة جزاء قبل أن يقلص كوسوكي تاكيتومي الفارق بتسجيل الهدف الثاني لبيلمير في الدقيقة 55.



وفي مواجهة بين الوافدين الجديدين على الدوري الياباني الممتاز، تغلب ماتسوموتو ياماجا على مضيفه أويتا ترينيتا بهدف نظيف سجله ريو ناجاي في الدقيقة 51 ليرفع ياماجا رصيده إلى أربع نقاط فيما تجمد رصيد ترينيتا عند ثلاث نقاط.