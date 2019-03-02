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محافظات
السبت 02/مارس/2019 - 11:21 ص

تخصيص 82 مليون جنيه لتجديد شبكات مياه الشرب بمدينة سوهاج

اللواء مهندس محمد
اللواء مهندس محمد بدرى
الدستور
dostor.org/2536900

صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأنه تم تخصيص أكثر من 82 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمدينة سوهاج.

وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 1.5 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه مدينة سوهاج خلال العام 20192020، وتم إدراج إحلال وتجديد شبكات مياه مدينة سوهاج بمشروعات البنك الدولى للتنمية المحلية، بتمويل قيمته 12 مليون جنيه، وسيتم البدء فى التنفيذ اعتبارًا من شهر يوليو القادم ولمدة 3 سنوات، بجانب إدراج إحلال وتجديد شبكة مياه مدينة سوهاج بالمشروعات المُمولة من الاتحاد الاوروبى، بقيمة 69 مليون جنيه، وسيبدأ العمل بها فى شهر يوليو 2020 ولمدة 3 سنوات.

وأشار إلى أنه تم إحلال وتجديد أجزاء كبيرة من شبكات المياه بمدينة سوهاج خلال الفترة السابقة، وتم مطالبة المواطنين بنقل التوصيلات المنزلية إلى الخطوط الجديدة، ونظرًا لعدم قيام بعض المواطنين بالتوصيل على الخطوط الجديدة، استمرت الشركة فى ضخ المياه للخطوط القديمة المتهالكة التى تعانى من كسورات متكررة.

ولفت إلى أن الشركة نفذت أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمركز ومدينة سوهاج، منذ بداية عمل الشركة عام 2010 وحتى الآن بقيمة 18.7 مليون جنيه، كما تم تنفيذ وصلات منزلية ومد وتدعيم شبكة مياه سوهاج، بقيمة 8.4 مليون جنيه، مُقدمة من مؤسسة مصر الخير ونادى روتارى، مشيرًا إلى أن مدينة سوهاج تأثرت بالسدة الشتوية خلال الفترة من 28 ديسمبر 2018: 19 يناير 2019، حيث استقبل الخط الساخن بالشركة، 208 بلاغات عن انقطاع وضعف مياه الشرب بالمدينة خلال تلك الفترة، ودفعت الشركة بسيارات مياه لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة.

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