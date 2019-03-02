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السبت 02/مارس/2019 - 11:20 ص

برلمانية: نحتاج كوادر مدربة للتعامل مع الكوارث المفاجئة

الدكتورة سحر عتمان،
الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد
dostor.org/2536899

قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، أن العالم يعيش الآن في عصر يندر فيه عدم حدوث أزمات أو كوارث، وبالتالي ما حدث في محطة مصر، يدق ناقوس الخطر، وبمثابة جرس إنذار، علينا أن نتحرك عاجلًا والاستعداد جيدًا في مثل هذه الأزمات والكوارث، لذلك من الضروري وضع خطط واستعدادات مسبقة للتعامل مع شتى الأزمات والكوارث المتوقع حدوثها في جميع المرافق الحكومية الهامة كمحطات السكك الحديدية ومارو الأنفاق. وعلى هذا الأساس يجب تكوين وحدة متخصصة بإدارة الأزمات والكوارث في كل مرفق، على أن تضم فريق متميز لإدارة الأزمات والكوارث.

وكشفت "عتمان" في تصريحات صحفية لها اليوم، عن كارثة وهي إن محطة مصر لا تحتوي على أية كوادر مدربة للتعامل مع الكوارث والأزمات المفاجئة، مشددة على أن محطات القطار من أكثر الأماكن التي يجب أن تحتوي على عمالة مدربة، للتعامل مع الكوارث

وتابعت، أنه من المفترض أن كل هيئة حكومية تخصص ميزانية محددة لمواجهة الازمات والكوارث وللأسف لا يوجد ذلك في مصر، ولا يتم مواجهة الكارثة إلا بعد حدوثها، وبعض المرافق الحكومية تظن أن الدفاع المدني هو المسؤول عن إدارة الكوارث رغم انه معنى فقد بالحرائق والانهيارات.

وأكدت الدكتورة سحر عتمان، على أن القرار الوزاري، رقم 1537 - لسنة 2009 - بشأن تشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمجلس الوزراء، إلا ان هذا القرار غير مفعل، ولا يوجد ما يسمي بوحدات إدارة الأزمات بالأحياء أو الهيئات والمرافق الحكومية.

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