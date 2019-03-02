محمد المسعود: جماعة الإخوان الإرهابية لم يعد لها وجود داخل مصر

أعلن النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن جماعة الإخوان الإرهابية لم يعد لها أي وجود داخل مصر، والشعب المصرى هو الذى أنهى وجود هذه الجماعة المارقة.



وقال "المسعود"، فى بيان له أصدره اليوم، إن ما أثارته الجماعة الإرهابية الكاذبة عن الفيديو الخاص بالرئيس السيسي وحديثه عن تطوير السكة الحديد لا أساس له من الصحة، وكان هدف هذه الجماعة المسعورة والشيطانية التشويه وإحباط المصريين، وتناست بسبب غبائها أن الشعب لديه الوعي الكامل وعلى ثقة كبيرة بأن القيادة السياسية تعمل على دفع عجلة التنمية وتحقق إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة فى تاريخ مصر وبشهادات عالمية من مؤسسات مصرفية ومالية عالمية كبيرة.



وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية أصيبت بالهوس والجنون بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها القمة التاريخية العربية الأوروبية التى أقيمت برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية أصبحت بلا ثقة ولا يثق بها أحد؛ خاصة أن هناك العديد من دول العالم قامت بتصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية.



وتابع: هذه الحملة المغرضة لن تنال أبدا من القيادة السياسة خاصة أن الشعب المصرى كشف جميع أكاذيب ومؤامرات هذه الجماعة الشيطانية ولن يسير خلفها، وهو يدعم ويساند بكل قوة القيادة السياسية، مؤكدا أن ما يحدث الآن داخل جماعة الإخوان الإرهابية هو دليل قاطع وواضح على مدى الانقسام بالجماعة وفقدانها التركيز وتغطية أفعالها بنشر الأكاذيب، وأن المنهج الذي تسير عليه هذه الجماعة الإرهابية هو الكذب والتضليل.