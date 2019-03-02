"بوكا جونيورز" يواصل ملاحقة الصدارة في الدوري الأرجنتيني

عزز بوكا جونيورز، موقعه في المركز الثالث بالدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، وواصل ملاحقة المتصدر ريسينج كلوب وديفينسا خوستيكا صاحب المركز الثاني، بعدما تغلب على مضيفه يونيون سانتا في 3 1 اليوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.



ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 41 نقطة بفارق سبع نقاط خلف ريسينج وأربع نقاط خلف خوستيكا، بينما تجمد رصيد يونيون سانتا في عند 30 نقطة في المركز الثامن.



وأنهى يونيون سانتا في الشوط الأول متقدما بهدف سجله فرانكو فراجابان من ضربة جزاء في الدقيقة 19، لكن الفريق تلقى صدمة طرد داميان مارتينيز في الدقيقة 45 لحصوله على الإنذار الثاني.



وفي الشوط الثاني، حسم بوكا جونيورز المباراة لصالحه بثلاثة أهداف سجلها رامون ابيلا وكارلوس تيفيز وأجوستين ألميندرا في الدقائق 64 و73 و90.



وغادر أرجنتينوس جونيورز قاع جدول الدوري بعدما تغلب على سان لورينزو 3 2، حيث رفع جونيورز رصيده إلى 18 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث والعشرين بينما تجمد رصيد سان لورينزو عند 17 نقطة في المركز الرابع والعشرين.



وسجل الأهداف الثلاثة لأرجنتينوس جونيورز، إلياس جوميز وداميان باتاليني وكارلوس كوينتانا في الدقائق 27 و47 و64، بينما سجل هدفي سان لورينزو، نيكولاس بلاندي ورومان مارتينيز في الدقيقتين 31 و81.