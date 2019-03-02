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السبت 02/مارس/2019 - 11:17 ص

وصول 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر لمحكمة شمال القاهرة

وصول 6 متهمين في
حسام التمساح
dostor.org/2536894

وصل منذ قليل، لمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، 6 متهمين في حادث تصادم قطار محطة مصر، لنظر تجديد حبسهم، وفرضت قوات الأمن حراسة أمنية مشددة.

ووجهت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار حاتم فضل، المحامي العام الأول للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الاهمال وإتلاف الممتلكات العامة والأهمال والتقصير للمتهمين والذي تسبب في وفاة 22 مواطنًا وإصابة 41 آخرين.

وأصدرت النيابة العامة بيانا الأربعاء الماضي، بشأن الحادث والذي تضمن أنه استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس؛ تبين من التحقيقات أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة.

وتابع البيان: "ترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك، مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة 22 شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها".

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