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السبت 02/مارس/2019 - 11:16 ص

"فتوى الأزهر": ترك الصلاة بحجة السفر غير جائز شرعًا

فتوى الأزهر: ترك
نعمات مدحت
dostor.org/2536890

أكدت لجنة الفتوى بالأزهر أنه يجب على المسلم أن يصلى الصلاة في وقتها المقدر لها شرعًا، مستدلة بقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}.

وأضافت، في معرض ردها علي سؤال ورد إليها يقول: أخرج من بيتى إلى عملي قبل الفجر، ويؤذن للفجر وأنا في السيارة، ولا أصل إلى عملي إلا بعد شروق الشمس، فما حكم صلاتي للفجر بعد الشروق؟
وليعلم المسلم أن أداء الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال عند الله، واستشهدت بحديث عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا» صحيح مسلم.

وقالت فتوى الأزهر: فيجب عليك أيها السائل: إما أن تأخر سفرك لما بعد الصلاة، وإما أن تصلي في أحد مساجد الطريق، والطرق عامرة بالمساجد والحمد لله، أما ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بحجة السفر فلا يجوز، وينبغي للمسلم أن يحرص على عبادته، ولا يتكاسل فيها، فهي لا تشغله، ولا تهدر وقته، بل هي سبب للبركة والتوفيق الذي يأمله المسلم.

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