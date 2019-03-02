"طوبيا" يطالب بلجنة تقصى حقائق لتعظيم موارد السكة الحديد

تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حجم الإهمال فى هيئة السكة الحديد بعد تكرار الحوادث فى الفترة الأخيرة بشكل لافت للنظر، ما يستدعى ضرورة البت فى هذا الأمر بشكل قطعى.



وأوضح النائب، فى بيان له اليوم، أن هيئة السكة الحديد تمتلك أصولا غير مستغلة كبيرة جدًا ولابد من حصر هذه الأصول جميعها حتى يتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها ووقف التعدى على أراضى الهيئة، بالإضافة للوقوف على حصر شامل لكل المخازن التى يتم تكهين بعض قطع الغيار بها وهى ما زالت جديدة.



وأشار النائب إلى أن لجنة تقصى الحقائق ستكشف حقيقة التطوير والتجديد والإحلال الذى لا يختلف عليه أحد، ولكن لماذا لا يتم استغلال هذه الأصول وطرح أفكار خارج الصندوق تدر دخلًا كبيرًا للهيئة يمكن الاستفادة بها، مثل أسواق السكة الحديد التى يمكن الاستفادة منها فى مجال الدعاية والإعلان، والقطارات نفسها، وغيرها من الأفكار التى تدر دخلًا إلى جانب الأصول غير المستغلة.