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السبت 02/مارس/2019 - 11:11 ص

إلزام المتهم بقتل أسرته بكفر الشيخ بالتعويض وأتعاب المحاماة

صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد المصري
dostor.org/2536881

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولي برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس الدائرة، حضوريًا وبإجماع الآراء،وعضوية المستشارين شريف قوره عضو " اليمين " محمد الشرنوبي " عضو الشمال"، بإعدام المتهم " أحمد عبدالله زكي سليمان – 42 سنة طبيب بشري، " بتهمة قتل زوجته " مني فتحي السجيني 38 سنة، وأطفاله الثلاثة، " عبدالله – 9 سنوات، عمر – 6 سنوات، وليلي 5 سنوات، وذلك بعد ورود موافقة فضيلة المفتي علي الاعدام،في القضية التي حملت رقم 502 لسنة 2019، جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 25 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ".

كما قضت المحكمة، بإلزام المتهم بالمصاريف الإدارية، وفي الدعوى المدنية بأن يؤدي المتهم، للمدعين بالحق المدني مبلغ 1001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وألزمته بمصاريفها و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وقضت المحكمة، بمصادرة السلاح الأبيض المستخدم في الحادث والحبل والقفاز.

إلزام المتهم بقتل أسرته بكفر الشيخ بالتعويض وأتعاب المحاماة
إلزام المتهم بقتل أسرته بكفر الشيخ بالتعويض وأتعاب المحاماة
إلزام المتهم بقتل أسرته بكفر الشيخ بالتعويض وأتعاب المحاماة
إلزام المتهم بقتل أسرته بكفر الشيخ بالتعويض وأتعاب المحاماة
إلزام المتهم بقتل أسرته بكفر الشيخ بالتعويض وأتعاب المحاماة
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