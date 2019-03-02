المشدد 5 سنوات لمتهم شرع في قتل شخصين بالبدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم شرع في قتل شخصين على إثر خلاف بالبدرشين.



صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.



كشف قرار الإحالة قيام المتهم علام نبيل وآخرين بالشروع في قتل المجني عليهما محمد عبدالسميع، وعلام حسن عمدًا مع سبق الإصرار بتحريض من آخر وأعد لتنفيذ الغرض سلاح ناري "بندقية آلية" وتوجه إلى مكان تواجدهما وما إن ظفر بهما حتى انهال عليهما بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحهما فأحدث بالمجني عليه إصابات إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لأسباب لادخل لإرادتهما فيه وهو عدم أحكامهما التصويب ونفاد الذخيرة ومداركة المجني عليه الأول بالعلاج.