أمريكا وكوريا الجنوبية تعتزمان وقف مناورات عسكرية بينهما

أعلن مسئول أمريكي، أمس الجمعة، أنّ الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبيّة تعتزمان وقف مناوراتهما العسكريّة السنويّة المشتركة، في وقت يُواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهوده لتحسين العلاقات مع كوريا الشماليّة.



وجاءت تصريحات المسئول الأمريكي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، بعد يومين من قمّة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي لم تُسفر عن أيّ اتّفاق، غير أنّ كلا الطرفين راغب في إبقاء باب الحوار مفتوحًا.



وكان موقع "إن بي سي نيوز" الأمريكي قد نقل في وقت سابق عن مسئولَين دفاعيَين أمريكيين أنّه تمّ تأجيل مناورات "فول إيغل" العسكريّة التي تُجرى عادةً في الربيع.



وتُثير المناورات العسكريّة المشتركة التي يُنظّمها الحليفان بانتظام، غضب بيونغ يانغ التي ترى فيها تهديدًا لها.