توافد المواطنين للكشف المبكر على فيروس سي بالغربية

يواصل أبناء محافظة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، التوافد على فعاليات حملات مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن فيروس سي؛ والأمراض غير السارية بمراكز ومدن المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثالثة والتي ستستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبل.



وتستهدف المبادرة بمحافظة الغربية، عمل المسح الطبى لعدد 3376735 مواطن لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض الغير سارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، ويقوم بتنفيذها عدد 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة، يعمل على فترتين الأولى من 9 صباحا وحتى 3 مساء، والفترة الثانية من 3 مساء وحتى 9 مساء، كما يتم العمل من خلال برنامج إلكتروني أون لاين عن طريق إدخال الرقم القومي للمواطن.



وتضمنت استعدادات الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، زيادة عدد المقرات الثابتى لإجراء الفحوصات الطبية إلى 366 مقر بدلا من 301 مقر، وتزويدهم بكافة خدمات الاتصالات والإنترنت، وكذا انتهاء مديرية الصحة باختبار الحالة الفنية للمقرات، وتوفير الكميات الكافية من المستلزمات الطبية وغير الطبية التي تلزم تشغيل المبادرة وكذا توفير 20% من المستلزمات كاحتياطي استراتيجي، وقيام التأمين الصحى بالتنسيق مع جامعة طنطا وتحديد سبل صرف العلاج للمصابين، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى من أكياس ومطهرات وكحول وكلور وصناديق أمان للنفايات الحادة، وكذا توفير أجهزة قياس الضغط والسكر والموازين، وكذا السترات الخاصة بالعاملين بالمبادرة.