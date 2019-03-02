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السبت 02/مارس/2019 - 11:05 ص

المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين سرقوا "سيارة مواشي" في الصف

المشدد 10 سنوات لـ5
عادل عبد العال
dostor.org/2536872

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين وسنتين لمتهم آخر، وانقضاء الدعوى عن متهمين لوفاتهما؛ وذلك في قضية اتهامهم بسرقة سيارة محملة بالمواشي بالصف

عاقبت المحكمة كل من ممدوح علي، وكمال ضاحي، وكرم حسني، وأيمن شوقي، وأحمد محمد بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت طارق زينهم بالحبس سنتين، وانقضاء الدعوى لكلا من حماده زكي، وبلال محمد؛ لوفاتهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار احمد ابو الفتوح وعضوية المستشارين عماد الخولي وحسين نظمي وامانة سر خالد عبد المنعم

كشف قرار الإحالة قيام المتهمين بسرقة السيارة المملوكة للمجني عليه "خالد عادل" ورؤوس الماشية والهاتفين الجوالين والمبلغ النقدي المملوكين للمجني عليهما "عماد حسن"، و"محمد عبده" بالإكراه الواقع عليهم، وكان ذلك بالطريق العام بأنه حال استقلال الجمني عليهم السيارة وما عليها من ماشية اعترض طريقهم المتهمون مستقلين سيارة ربع نقل وهبطوا منها واستوقفوهم مشهرين في وجوههم أسلحة بيضاء ومسدس صوت مهددينهم باستعمالها آمرين اياهم بتسليمهم السيارة والماشية وباقي متعلقاتهم فبثوا الرعب في انفسهم وشلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاكراه من الاستيلاء علي المنقولات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم "بلال محمد أخفى" أشياء متحصلة من جريمة السرقة وهي الهواتف الجوالة وأن المتهم "طارق زينهم" أخفى رؤوس الماشية مع علمهما بذلك.

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