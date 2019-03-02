بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال مدريد (الكلاسيكو) فى الدورى الاسبانى اليوم السبت 2-3-2019
بث مباشر
مباراة برشلونة وريال مدريد بدون تقطيع اليوم – مباريات الدورى الاسبانى بث مباشر
| برشلونة Vs ريال
مدريد .
عبر قناة بى
ان سبورت 3 تذاع مباراة برشلونة وريال مدريد بث حى مباشر مجانى على ملعب سانتياجو برنابيو
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موعد مباراة برشلونة
وريال مدريد بث مباشر
10:45 مساءاً بتوقيت
السعودية .
9:45 مساءاً بتوقيت
مصر .
9:45 مساءاً بتوقيت
فلسطين .
9:45 مساءاً بتوقيت
الأردن.
9:45 مساءاً بتوقيت
سوريا .
9:45 مساءاً بتوقيت
لبنان .
10:45 مساءاً بتوقيت
العراق .
9:45 مساءاً بتوقيت
السودان .
10:45 مساءاً بتوقيت
اليمن .
9:45 مساءاً بتوقيت
ليبيا .
8:45 مساءاً بتوقيت
تونس .
8:45 مساءاً بتوقيت
الجزائر .
8:45 مساءاً بتوقيت
المغرب .
11:45 مساءاً بتوقيت
الإمارات.
10:45 مساءاً بتوقيت
البحرين.
11:45 مساءاً بتوقيت
سلطنة عُمان.
10:45 مساءاً بتوقيت
الكويت .
10:45 مساءاً بتوقيت
قطر.
7:45 مساءاً بتوقيت
موريتانيا.
10:45 مساءاً بتوقيت
جزر القمر .
7:45 مساءاً بتوقيت
جرينتش GMT .