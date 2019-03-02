تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالتجمع

قررت قاضى جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وكشفت تحقيقات النيابة مع المتهمينباعترافهم بارتكاب وقائع السرقة بغرض التربح وتحسين أحوالهم المادية.



بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول عدة بلاغات من مواطنين تفيد بسرقة شققهم السكنية.



وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين وهم "أدم. ش"، "مؤمن. أ"، و"حسام. ع"، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.