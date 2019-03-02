6 دول تضعك على قدم المساواة مع الرجل

أعلن البنك الدولي عن وجود 6 دول في العالم فقط تقوم بالمساواة بين الرجل والمرأة قانونيا، من ناحية قوانين العمل بشكل عام، وهي بلجيكا أو الدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد وفقا لصحيفة الجادريان.



وأضاف البنك الدولي أن هذه البلدان هي الوحيدة في العالم التي تساوي بين الرجل والمرأة في القوانين التي تؤثر على العمل.



فيما صرحت الرئيسة المؤقتة للبنك التي تولت منصبها من جيم يونغ كيم، بأن المساواة بين الجنسين هي عنصر حاسم في النمو الاقتصادي، مضيفة بأن المرأة نصف سكان العالم ولدينا دور نلعبه في خلق عالم أكثر ازدهارا، لكننا لن ننجح في لعبها إذا كانت القوانين تمنعنا من العودة.