القاهرة : السبت 02 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
القبلة
السبت 02/مارس/2019 - 09:47 ص

الطيب وجمعة: لم يرد نص قرآنى صريح يأمر بتعدد الزوجات

أحمد الطيب والدكتورعلي
أحمد الطيب والدكتورعلي جمعة
نعمات مدحت
dostor.org/2536789

أكدا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتورعلي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، أن تعدد الزوجات لم يرد فيه نص صريح يأمر به، موضحين: يجب علينا أن نعلم أن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات، ولم يدعو لتعدد الزوجات كما يظن غير المتخصصين.

وكان ورد سؤال إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال ترأسه دار الإفتاء، من أحد المواطنين يقول: "سمعنا أن الأصل في الإسلام هو الزواج من أربع زوجات، وإذا لم نتمكن فيكون بثالث أو اثنتين، ومن لم يستطع فواحدة".

وأجاب "الطيب" مؤكدًا: إن ما سمعته يخالف الشريعة، مستشهدًا بقوله تعالى في كتابه(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا).

وأضاف الإمام الأكبر، في رده علي السؤال الذي ورد إليه خلال فترة ترأسه دار الإفتاء، أنه ليس صحيحا أن الأصل في الإسلام هو التعدد في الزوجات؛ لأنه لا يوجد نص صريح يأمر بالتعدد لا من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية، وإلا لكان المتزوج بواحدة فقط آثما، أو مخالفًا للسنة.

وأوضح أن التعدد مباح فقط وليس مأمورًا به، وإباحته مشروطة بالعدل الدقيق بين الزوجتين أو الزوجات، وأيضًا مشروطة بالقدرة المالية والجسدية، فإذا لم يستطع العدل أو كان عاجزًا ماديًا فإنه لا يجوز له التعدد،هذا هو ما يؤخذ من أحكام الزواج في القرآن والسنة الصحيحة، ومما ذكر.

بينما كتب الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مؤكدًا فيه: إنه من باب تصحيح المفاهيم وإرساء الحقائق يجب علينا أن نعلم أن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات، ولم يأت بالدعوة أصالة إلى تعدد الزوجات كما يظن غير المتخصصين.

واستشهد بقوله عن سالم، عن أبيه؛ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اختر منهن أربعًا" (أخرجه أحمد في مسنده)، من هذا الحديث يظهر لنا أن الإسلام نص على الحد من كثرة عدد الزوجات، وفي المقابل لم يرد أمر لمن تزوج واحدة بأن يتزوج أخرى، وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته، وإنما يكون تزوج الرجل مرة أخرى لأسباب ومصالح عامة.

وأضاف "جمعة" - لم يرد تعدد الزوجات في القرآن الكريم بمعزل عن أسبابه، قال الله عز وجل: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا» فالذين فسروا الآية الكريمة، أو درسوها كنظام إنساني اجتماعي فسروها بمعزل عن السبب الرئيس الذي أُنْزِلتَ لأجله، وهو وجود اليتامى والأرامل.

وتابع: إذ إن التعدد ورد مقرونا باليتامى، حيث قاموا بانتزاع قوله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ" دون القول السابق، الذي صيغ بأسلوب الشرط «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى» وكذلك دون القول اللاحق، والذي يقيد تلك الإباحة بالعدل، حيث قال: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة».

وأشار "جمعة"، إلى أن من يذهب إلى القرآن الكريم لا يجد دعوة مفتوحة صريحة للتعدد دون تلك القيود التي أشرنا إليها، ومن ذهب إلى السنة فسيجد أن الإسلام نهى عن التعدد بأكثر من أربع نساء، وشتان بين أن يكون الإسلام أمر بالتعدد حتى أربع نساء، وأن يكون نهى عن الجمع بين أكثر من أربع نساء.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب

منذ اسبوع

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص

منذ أقل من شهر

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج

منذ أقل من شهر

شيخ الأزهر يوقع أهم وثيقة خلال القرن 21 مع بابا الفاتيكان

منذ شهرين

شفيع المصريين.. الآلاف على باب الحسين.. وتنسيق بين «الصوفية» والأجهزة الأمنية لحماية الاحتفالات

منذ 3 شهر

العارف.. زعيم أكبر طائفة بوذية فى فيتنام بعد اعتناقه الإسلام: وجدت الله فى حضرة الصوفيين

الآن

الخارجية اليمنية تطالب إيران بالتوقف عن دعم ميليشيات الحوثى

نوال الزغبى تحتفل بألبوم "كده باى" فى الشارقة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 2 مارس 2019

موعد مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى والقنوات الناقلة

ads
الأكثر قراءة

أسامة كمال: حادث قطار محطة مصر متعمد (فيديو)

قرار جديد من "الخطيب" بشأن مؤمن زكريا

موعد مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى والقنوات الناقلة

بين الضحك والبكاء.. أزمة جديدة تضرب محمد صلاح

ألبومات الصور

بالصور.. "ماسورة الموت" طريق تلاميذ البحيرة لمدرسة "عزبة الديب"

بالصور.. إقبال متوسط على مستشفى زفتى لإجراء الفحص الشامل ضمن "100 مليون صحة"

"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج

بالصور.. أهالي أسوان يشيعون "محمود لامور" ثاني ضحايا محطة مصر

رياضة

الكلاسيكو.. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

موعد مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم.. كورة أون لاين.. بث مباشر.. شاهد مباراة الكلاسيكو اليوم

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

أسامة كمال: حادث قطار محطة مصر متعمد (فيديو)

قرار جديد من "الخطيب" بشأن مؤمن زكريا

موعد مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى والقنوات الناقلة

بين الضحك والبكاء.. أزمة جديدة تضرب محمد صلاح

ads
كشكول

ننشر توصيات المؤتمر الـ19 لقسم العيون بطب المنوفية

بالصور.. "صيدلة الزقازيق" تشارك في حملة ١٠٠ مليون صحة

اليوم.. "الأزهر والفرنسيسكان" في حوار السلام والطمأنينة

اليوم.. ختام الجلسات التحضيرية لمؤتمر "التعليم في مصر"

اليوم.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة

الأمصار

ممثل الديمقراطى الكردستانى فى ذكرى رحيل بارزانى: خلافاتنا فى العراق إلى زوال

بدقيقة حداد علي الشهداء.. الديمقراطى الكردستانى يحتفل بالذكرى الـ 40 لرحيل بارزانى

"جمعة المرأة الفلسطينية" عنوان مسيرة العودة الأسبوع المقبل

الجامعة العربية تدين حادث التفجير الإرهابي في مقديشيو

صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا قطار محطة مصر "فيديو"

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

التعليم والوظيفة أكثر ما يهم الشباب الصيني

غضب لإعدام 6 كلاب لدى إجراء تجربة على زراعة الأسنان بالسويد

روما تشهد في فبراير أدفأ طقس منذ 150 عامًا

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

اليابان تقدم مشروع قرار أمام الأمم المتحدة لمكافحة تلوث المحيطات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎