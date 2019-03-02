الطيب وجمعة: لم يرد نص قرآنى صريح يأمر بتعدد الزوجات

أكدا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتورعلي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، أن تعدد الزوجات لم يرد فيه نص صريح يأمر به، موضحين: يجب علينا أن نعلم أن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات، ولم يدعو لتعدد الزوجات كما يظن غير المتخصصين.



وكان ورد سؤال إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال ترأسه دار الإفتاء، من أحد المواطنين يقول: "سمعنا أن الأصل في الإسلام هو الزواج من أربع زوجات، وإذا لم نتمكن فيكون بثالث أو اثنتين، ومن لم يستطع فواحدة".



وأجاب "الطيب" مؤكدًا: إن ما سمعته يخالف الشريعة، مستشهدًا بقوله تعالى في كتابه(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا).



وأضاف الإمام الأكبر، في رده علي السؤال الذي ورد إليه خلال فترة ترأسه دار الإفتاء، أنه ليس صحيحا أن الأصل في الإسلام هو التعدد في الزوجات؛ لأنه لا يوجد نص صريح يأمر بالتعدد لا من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية، وإلا لكان المتزوج بواحدة فقط آثما، أو مخالفًا للسنة.



وأوضح أن التعدد مباح فقط وليس مأمورًا به، وإباحته مشروطة بالعدل الدقيق بين الزوجتين أو الزوجات، وأيضًا مشروطة بالقدرة المالية والجسدية، فإذا لم يستطع العدل أو كان عاجزًا ماديًا فإنه لا يجوز له التعدد،هذا هو ما يؤخذ من أحكام الزواج في القرآن والسنة الصحيحة، ومما ذكر.



بينما كتب الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مؤكدًا فيه: إنه من باب تصحيح المفاهيم وإرساء الحقائق يجب علينا أن نعلم أن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات، ولم يأت بالدعوة أصالة إلى تعدد الزوجات كما يظن غير المتخصصين.



واستشهد بقوله عن سالم، عن أبيه؛ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اختر منهن أربعًا" (أخرجه أحمد في مسنده)، من هذا الحديث يظهر لنا أن الإسلام نص على الحد من كثرة عدد الزوجات، وفي المقابل لم يرد أمر لمن تزوج واحدة بأن يتزوج أخرى، وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته، وإنما يكون تزوج الرجل مرة أخرى لأسباب ومصالح عامة.



وأضاف "جمعة" - لم يرد تعدد الزوجات في القرآن الكريم بمعزل عن أسبابه، قال الله عز وجل: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا» فالذين فسروا الآية الكريمة، أو درسوها كنظام إنساني اجتماعي فسروها بمعزل عن السبب الرئيس الذي أُنْزِلتَ لأجله، وهو وجود اليتامى والأرامل.



وتابع: إذ إن التعدد ورد مقرونا باليتامى، حيث قاموا بانتزاع قوله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ" دون القول السابق، الذي صيغ بأسلوب الشرط «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى» وكذلك دون القول اللاحق، والذي يقيد تلك الإباحة بالعدل، حيث قال: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة».



وأشار "جمعة"، إلى أن من يذهب إلى القرآن الكريم لا يجد دعوة مفتوحة صريحة للتعدد دون تلك القيود التي أشرنا إليها، ومن ذهب إلى السنة فسيجد أن الإسلام نهى عن التعدد بأكثر من أربع نساء، وشتان بين أن يكون الإسلام أمر بالتعدد حتى أربع نساء، وأن يكون نهى عن الجمع بين أكثر من أربع نساء.