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الثقافة
السبت 02/مارس/2019 - 09:47 ص

تكريم المخرجة اللبنانية جوسلين صعب بمركز الفيلم البديل

المخرجة اللبنانية
المخرجة اللبنانية جوسلين
نضال ممدوح
dostor.org/2536788

ينظم مركز الفيلم البديل "سيماتك" في السابعة مساء اليوم٬ أمسية فنية لتكريم المخرجة اللبنانية جوسلين صعب، وذلك من خلال عدد من أعمالها السينمائية٬ حيث تعرض لها فيلمي: "بيروت.. ليس مجددا" إنتاج لبناني ١٩٧٦ ناطق بالإنجليزية وتبلغ مدة عرضه ٣٥ دقيقة.

ربما
«بيروت.. ليس مجدداَ» رسالة سينمائية مؤثرة لمدينة دمرتها الحرب، قصة يتم رويها على نحو رثائي، في فترة كانت فيها المدينة تحاول التقاط أنفاسها مؤقتًا من فظائع الحرب، محاولةً بناء حياتها من جديد، وهو الفيلم الأول لجوسلين؛ والذي تبتعد فيه نسبيًا عن أسلوبها الصحفي المباشر أو التقرير التلفزيوني المباشر. حيث تستعين بتعليق صوتي من الشاعرة إيتيل عدنان، وبعرض لتجارب العديد من الشخصيات التي تحاول مشاطرة معاناتها وشعورها بالاغتراب، على نحو مدمر تمامًا.

"مصر.. مدينة الموتى" لبنان، ١٩٧٧ناطق بالعربية - ٣٥ دقيقة في هذا الفيلم الوثائقي الكاشف لــ"صعب" تسافر المخرجة إلى مصر في محاولة لرسم صورة سينمائية عن القاهرة، محاولة البحث عن إجابات، في الوقت الذي تعاني فيها مدينتها الأم بيروت من الدمار والتحطم. جوسيلين تحاول البحث عن المنطق الذي يحكم مدينة الموتى، ولكنها تدرك بعد فترة أن تقاليد وأسلوب المجتمع في الحياة بدأ في الاختفاء، مجددًا عن طريق أمواج العولمة العاتية.

يذكر أن "جوسيلين صعب" عملت كصحفية ومصورة ومنتجة، ومخرجة، وفنانة، إلى جانب كونها مؤسسة لمهرجان المقاومة الثقافية الدولي للفيلم في لبنان. مدافعة لا تهدأ بخصوص النفوذ الذي يمكن ان تملكه الصورة السينمائية لتوثيق معاناة المهمشين. أعمال جوسلين مميزة بحسها السياسي التحليلي على الصعيد البصري، ومع مرور الوقت تم تقديرها والاعتراف بتأثيرها على كل أصحاب المحاولات المختلفة من الفنانين المعاصرين، والمهتمين بالجانب الأرشيفي من السينما حول العالم.

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