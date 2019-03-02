ورشة تدريبية حول الجديد في الحقن المجهري بجامعة الأزهر اليوم

ينظم مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر، ورشة عمل تدريبية في "تقنيات الإخصاب المعملي المساعد، الحقن المجهري وأطفال الأنابيب"، تبدأ اليوم السبت وتستمر حتى الخميس المقبل 7 مارس.



وقال الدكتور سيد بكري، مدير مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر، إن الورشة التدريبية تقام في إطار خطة الجامعة للارتقاء بالبحث العلمي الجاد والفعال وربطه بحاجات المجتمع.



وأضاف: بكري أن الورشة تناقش تقنيات الإخصاب المعملي المختلفة وتحليل السائل المنوي، بجانب التدريب على تحضيرعينات السائل المنوي لاستخدامها في تقنيات الإخصاب المعملي.



وأشار أن الورشة ستتحدث أيضا عن تجميد الحيوانات المنوية، مع تجهيز وتحضير أطباق الزرع، والتعرف على البويضات، وجمعها من السائل الحويصلي، والتدريب على تقشير البويضات وتقييمها بالشكل الظاهري، كما تتناول الدورة التدريبية تقييم الأجنة بالشكل الظاهري وتجهيزها للنقل وطرق تجميد الأجنة.



ويحاضر في الورشة كوكبة من الأساتذة المتميزين في هذا المجال، بالإضافة إلي أنها متاحة لجميع الباحثين.