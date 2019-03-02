اكتشاف "إكسير الحياة" في مقبرة تعود لأسرة تاريخية بوسط الصين

أعلن علماء الآثار في مقاطعة "خنان" بوسط الصين أن السائل الذي تم العثور عليه داخل وعاء برونزي في مقبرة ترجع إلى عهد أسرة هان الغربية (202 قبل الميلاد - 8 ميلادي) هو مادة "إكسير الحياة" المسجلة في الأدب الطاوي القديم.



وقال رئيس معهد لويانغ للآثار الثقافية وعلم الآثار في خنان "شي جيا تشن" – في تصريحات اليوم - أنه تم استخراج حوالي 5ر3 لتر من السائل من مقبرة عائلة نبيلة بمدينة لويانغ، حيث اعتقد علماء الآثار في باديء الأمر أنه خمر نظرا لرائحة الكحول التي فاحت منه، إلا أنه بعد إجراء المزيد من الأبحاث المختبرية تبين أن السائل يتكون أساسا من نترات البوتاسيوم والألونيت، وهي المكونات الرئيسية لدواء الخلود المذكور في وثيقة طاوية قديمة.



وأضاف أنها المرة الأولى التي يتم فيها العثور على أدوية خلود أسطورية في الصين، وأن السائل له قيمة كبيرة لدراسة الأفكار الصينية القديمة حول تحقيق الخلود وتطور الحضارة الصينية.



وتمثل المقبرة المكتشفة أهمية كبيرة، حيث إنها وفرت مواد قيمة لدراسة حياة النبلاء، وكذلك طقوس الجنائز والعادات في عهد أسرة هان الغربية.