"قسد" تعلن توغلها في آخر معقل لداعش بدير الزور

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اليوم السبت، أنها توغلت نحو كيلومتر في آخر جيب لتنظيم "داعش" في قرية الباغوز شرق دير الزور، وسط قتال شرس.



وذكرت قناة ( العربية الحدث) الاخبارية اليوم السبت، أن معركة الباغوز تتزامن مع تعزيز العراق من حشوده العسكرية على الحدود مع سوريا، منعا لهروب أي من عناصر "داعش" إلى أراضيه.



وكان مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي قد صرح أمس الجمعة، بأن قواته تتوقع "معركة شرسة" مع مقاتلي التنظيم الذين لا يزالون متحصنين في آخر جيب لـ"داعش" شرق سوريا.



وتعد قرية الباغوز آخر بقعة تحت سيطرة داعش في منطقة وادي نهر الفرات، التي أصبحت آخر معقل رئيسي للتنظيم في العراق وسوريا، بعد سلسلة من الهزائم في عام 2017.