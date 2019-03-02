الصين: قضية شبه الجزيرة الكورية معقدة ولا يمكن حلها دفعة واحدة

أكدت الصين أن قضية شبه الجزيرة الكورية معقدة ولا يمكن حلها دفعة واحدة، معربة عن أملها أن تحافظ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على إصرارهما وصبرهما ومقابلة بعضهما البعض في منتصف الطريق، والتمسك بمحادثات السلام من أجل تحقيق نتائج جديدة وتقدم جديد.



جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين "يانغ جيه تشي" عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.



وقال تشي إن الصين تعتزم مواصلة لعب دور بناء في الشؤون المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.



من جانبه، أطلع بومبيو المسؤول الصيني على قمة هانوي بين زعيمي الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشمالية، قائلا: إن واشنطن ستواصل العمل مع كوريا الديمقراطية والسعي لحل قضية شبه الجزيرة الكورية عن طريق الحوار والمشاورات.



وأشاد بومبيو بدور الصين الفعال في المساعدة في تسوية قضية شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي يعتزم الحفاظ على التواصل والتنسيق مع الصين.