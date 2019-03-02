احتجاج رسمي من الصين على تصريحات دبلوماسي أمريكي بشأن هونج كونج

قدم مكتب مفوض وزارة الشؤون الخارجية الصينية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة احتجاجا رسميا إلى القنصلية العامة الأمريكية في هونج كونج، وذلك على خلفية تصريحات القنصل العام التي تعتبرها بكين تدخلا في شؤونه الداخلية.



وذكر مكتب المفوض -في بيان اليوم- أن الصين تعرب عن استيائها ومعارضتها الشديدين للتصريحات الخاطئة بشأن شؤون هونج كونج التي أدلى بها القنصل العام الأمريكي في هونج كونج "كيرت تونغ"، مشيرا إلى أنه منذ عودة هونج كونج إلى الوطن الأم، فإن مبدأي "دولة واحدة ونظامان" و"مواطنو هونج كونج يحكمون هونج كونج" مع درجة عالية من الحكم الذاتي يجري تنفيذها بنجاح هناك.



وأضاف المكتب أن مواطني هونج كونج يتمتعون بحقوق وحرية غير مسبوقة وفقا للقانون، وعلى مدى العام الماضي، تحسن الوضع في هونج كونج على نحو مطرد، ما يمثل حقيقة واضحة أمام الجميع لا يمكن تشويهها.



وتابع أن الحكومة المركزية تصرفت على نحو شديد الالتزام بالدستور والقانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ودعمت حكومة المنطقة بما يتفق مع القانون.



وأوضح المكتب أن حكومة المنطقة اتخذت سلسلة من الإجراءات اللازمة لحماية مبدأ "دولة واحدة ونظامان" والنظام الدستوري لهونج كونج، وتدعيم أسس الرخاء والاستقرار طويلي الأجل هناك.



ولفت إلى أنه منذ عودة هونج كونج إلى الوطن الأم، استطاعت المنطقة دعم مواقعها الريادية في المجالات التي تتميز فيها وأصبحت أكثر نشاطا في علاقاتها الخارجية، ويقر المجتمع الدولي على قطاع واسع بالتطور الذي شهدته هونج كونج على مستوى بيئة الأعمال والتنافسية الدولية.



وشدد المكتب على أن هونج كونج منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، وأن الصين لن تسمح أبدا لأية حكومة أجنبية بالتدخل في شؤونها، داعيا المؤسسات الأجنبية المعنية على احترام الحقيقة، والتخلي عن سياسة التمييز، والالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، واحترام سيادة الصين وأمنها وتنميتها.