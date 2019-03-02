الزعيم الكوري الشمالي يزور نصبا تذكاريا لأحد الثوار في فيتنام

زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون نصب تذكاري للثوري الفيتنامي هو تشي مينه، وذلك بعد لقاءئه مع عدد من قيادات الدولة في فيتنام منهم رئيس الدولة ورئيس الوزراء.



يأتي هذا في اليوم الأخير من زيارة كيم جونغ إلى فيتنام، حيث عقدت القمة بينه وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وسط توقعات بالتوصل لاتفاقات.



ولكن القمة لم تأتي بثمارها فقد فشلت القمة لان زعيم كوريا الشمالية لا يريد النزع الكلي للسلاح النووي والولايات المتحدة الأمريكية ترفض رفع العقوبات على كوريا الشمالية كلها.

