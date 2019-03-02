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السبت 02/مارس/2019 - 09:08 ص

الزعيم الكوري الشمالي يزور نصبا تذكاريا لأحد الثوار في فيتنام

الزعيم الكوري الشمالي
أمينة ذكي
dostor.org/2536755

زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون نصب تذكاري للثوري الفيتنامي هو تشي مينه، وذلك بعد لقاءئه مع عدد من قيادات الدولة في فيتنام منهم رئيس الدولة ورئيس الوزراء.

يأتي هذا في اليوم الأخير من زيارة كيم جونغ إلى فيتنام، حيث عقدت القمة بينه وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وسط توقعات بالتوصل لاتفاقات.

ولكن القمة لم تأتي بثمارها فقد فشلت القمة لان زعيم كوريا الشمالية لا يريد النزع الكلي للسلاح النووي والولايات المتحدة الأمريكية ترفض رفع العقوبات على كوريا الشمالية كلها.

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