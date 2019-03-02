اليابان تقدم مشروع قرار أمام الأمم المتحدة لمكافحة تلوث المحيطات

قدمت اليابان إلى الأمم المتحدة مشروع قرار لتأسيس مجموعة عمل من أجل تنسيق الجهود لمكافحة تلوث المحيطات بالمواد البلاستيكية، وذلك حسبما وفق ما ذكرت مصادر مطلعة اليوم السبت.



وتدعو اليابان في مشروع قرارها، إلى مراجعة الجهود الدولية للتعامل مع النفايات البلاستيكية ومدى فعاليتها، حسبما ذكر المسئولون الذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم.



كما يقترح القرار الياباني تفعيل مناقشات حول الدعم المالي والتكنولوجي بين الدول، ورصد التلوث ومدى تأثيره على صحة الإنسان من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.



وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن النرويج قدمت قرارا مشابها، وقد بحث البلدان دمج مقترحاتهما الخاصة خلال الدورة الرابعة لبرنامج الأمم المتحدة لشئون البيئة المقرر أن تُعقد في نيروبى اعتبارا من 11 مارس الجاري.



وفي حال تبني مشروع القرار، فإن ذلك من شأنه خلق إطار دولي جديد لتسريع دراسة وتشجيع التدابير لمعالجة القضية الناشئة والتي تهدد الأمن الغذائي والحياة البحرية في العالم.



وقد واجهت اليابان والولايات المتحدة انتقادات لرفضهما التوقيع على "ميثاق مجموعة السبع المتعلق بالبلاستيك" والذي خرج العام الماضي خلال قمة السبع في كندا بهدف إعادة تدوير جميع المواد البلاستيكية بحلول عام 2030.



وأعلن مسؤولون حكوميون يابانيون آنذاك أن الخطوات المقترحة في الميثاق الذي تقوده كندا قد تؤثر سلبًا على صناعة البلاستيك والمستهلكين في اليابان وأن هناك حاجة لمزيد من الوقت للتحضير لأجل خطوة جديدة.